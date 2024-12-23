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سعر ORA Coin (ORA) المباشر لليوم هو USD 1.37 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.29M . يتم تحديث سعر ORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ORA Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55M - تغيير سعر ORA Coin خلال اليوم هو -3.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.67M

أداء سعر ORA Coin (ORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ -0.045315653992983 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ -0.7943951850 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.045315653992983 -3.20% 30 يوم $ -0.7943951850 -57.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ORA Coin (ORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ORA Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 24 ساعة مرتفع $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 عالية طوال الوقت $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -3.20% تغير السعر (7 أيام) -34.08%

معلومات سوق ORA Coin (ORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: