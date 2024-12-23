سعر ORA Coin (ORA)
سعر ORA Coin (ORA) المباشر لليوم هو USD 1.37. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.29M. يتم تحديث سعر ORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ORA Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55M
- تغيير سعر ORA Coin خلال اليوم هو -3.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.67M
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خلال اليوم، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ -0.045315653992983 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ -0.7943951850 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ORA Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.045315653992983
|-3.20%
|30 يوم
|$ -0.7943951850
|-57.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ORA Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-3.20%
-34.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ORA is building Blockchain Intelligence. ORA's core technology is opML (Optimistic Machine Learning), that enables AI model inference, fine-tuning and training onchain in a trustless and verifiable way. ORA's core products are: - IMO (Initial Model Offering, tokenizing AI models to build open source AI models) - RMS (Resilient Model Services, providing AI compute for all application scenarios) - OAO (Onchain AI Oracle, enabling verifiable AI inference for any smart contract in any blockchain)
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