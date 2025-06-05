سعر Agent Zero Token (A0T)
سعر Agent Zero Token (A0T) المباشر لليوم هو USD 1.95. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.94M. يتم تحديث سعر A0T مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agent Zero Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Agent Zero Token خلال اليوم هو +22.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر A0T مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر A0T.
خلال اليوم، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ +0.360556 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ +0.1035278400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.360556
|+22.72%
|30 يوم
|$ +0.1035278400
|+5.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Zero Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+22.72%
+46.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 A0T إلى VND
₫51,314.25
|1 A0T إلى AUD
A$2.9835
|1 A0T إلى GBP
￡1.4235
|1 A0T إلى EUR
€1.6965
|1 A0T إلى USD
$1.95
|1 A0T إلى MYR
RM8.2485
|1 A0T إلى TRY
₺76.6545
|1 A0T إلى JPY
¥278.5965
|1 A0T إلى RUB
₽154.518
|1 A0T إلى INR
₹167.466
|1 A0T إلى IDR
Rp31,967.208
|1 A0T إلى KRW
₩2,645.8575
|1 A0T إلى PHP
₱108.459
|1 A0T إلى EGP
￡E.96.8565
|1 A0T إلى BRL
R$10.9785
|1 A0T إلى CAD
C$2.652
|1 A0T إلى BDT
৳238.173
|1 A0T إلى NGN
₦3,080.5515
|1 A0T إلى UAH
₴80.7885
|1 A0T إلى VES
Bs189.15
|1 A0T إلى PKR
Rs549.9
|1 A0T إلى KZT
₸994.89
|1 A0T إلى THB
฿63.4725
|1 A0T إلى TWD
NT$58.2855
|1 A0T إلى AED
د.إ7.1565
|1 A0T إلى CHF
Fr1.5795
|1 A0T إلى HKD
HK$15.288
|1 A0T إلى MAD
.د.م17.9205
|1 A0T إلى MXN
$37.4205