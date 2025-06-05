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سعر Agent Zero Token (A0T) المباشر لليوم هو USD 1.95 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.94M . يتم تحديث سعر A0T مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Zero Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agent Zero Token خلال اليوم هو +22.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Agent Zero Token (A0T) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ +0.360556 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ +0.1035278400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Zero Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.360556 +22.72% 30 يوم $ +0.1035278400 +5.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Zero Token (A0T)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Zero Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 24 ساعة مرتفع $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 عالية طوال الوقت $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +22.72% تغير السعر (7 أيام) +46.32%

معلومات سوق Agent Zero Token (A0T)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: