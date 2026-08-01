سعر CharacterX اليوم

السعر المباشر لمشروع CharacterX (CAI) اليوم هو $ 0.01573806، مع تغير بنسبة 5.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAI الحالي إلى USD هو $ 0.01573806 لكل CAI.

يحتل CharacterX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,573,802، مع عرض متداول قدره 18.69M CAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAI بين $ 0.01375496 (أدنى) و$ 0.01945887 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.378105، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01090516.

على المدى القصير، تحرك CAI بمقدار +0.91% خلال الساعة الماضية و+25.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 43.50K.

معلومات سوق CharacterX (CAI)

القيمة السوقية $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M الحجم (24 ساعة) $ 43.50K$ 43.50K $ 43.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M إمداد دورة التداول 18.69M 18.69M 18.69M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CharacterX هي $ 1.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 43.50K. العرض المتداول لـ CAI يبلغ 18.69M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.57M.