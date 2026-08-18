سعر Nookplot اليوم

السعر المباشر لمشروع Nookplot (NOOK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOOK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NOOK.

يحتل Nookplot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 304,747، مع عرض متداول قدره 93.55B NOOK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOOK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NOOK بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-15.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nookplot (NOOK)

القيمة السوقية $ 304.75K$ 304.75K $ 304.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 306.76K$ 306.76K $ 306.76K إمداد دورة التداول 93.55B 93.55B 93.55B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nookplot هي $ 304.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOOK يبلغ 93.55B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 306.76K.