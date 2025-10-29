معلومات سعر Cod3x (CDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.072172 $ 0.072172 $ 0.072172 24 ساعة منخفض $ 0.08189 $ 0.08189 $ 0.08189 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.072172$ 0.072172 $ 0.072172 24 ساعة مرتفع $ 0.08189$ 0.08189 $ 0.08189 عالية طوال الوقت $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 أدنى سعر $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +12.18% تغير السعر (7 أيام) +26.81% تغير السعر (7 أيام) +26.81%

سعر Cod3x (CDX) في الوقت الحقيقي هو $0.081048. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CDX بين أدنى سعر $ 0.072172 وأعلى سعر $ 0.08189، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCDX على الإطلاق هو $ 0.251359، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01749092.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CDX -0.00% على مدار الساعة الماضية، +12.18% على مدار 24 ساعة، و +26.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cod3x (CDX)

القيمة السوقية $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M إمداد دورة التداول 49.08M 49.08M 49.08M إجمالي العرض 49,076,466.76556558 49,076,466.76556558 49,076,466.76556558

القيمة السوقية الحالية لـ Cod3x هي $ 3.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CDX يبلغ 49.08M، مع إجمالي عرض 49076466.76556558. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.98M.