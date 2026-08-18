سعر Rei اليوم

السعر المباشر لمشروع Rei (REI) اليوم هو $ 0.02213724، مع تغير بنسبة 2.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REI الحالي إلى USD هو $ 0.02213724 لكل REI.

يحتل Rei حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,134,987، مع عرض متداول قدره 1.00B REI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REI بين $ 0.02200084 (أدنى) و$ 0.02303951 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.218973، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00605432.

على المدى القصير، تحرك REI بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-9.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 180.62K.

معلومات سوق Rei (REI)

القيمة السوقية $ 22.13M$ 22.13M $ 22.13M الحجم (24 ساعة) $ 180.62K$ 180.62K $ 180.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.13M$ 22.13M $ 22.13M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rei هي $ 22.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 180.62K. العرض المتداول لـ REI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.13M.