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Top token Robot theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Robot. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5609
+0.05%
-1.67%
-1.03%
$ 366.64M
$ 334.78K
2
OP
OP
OP
$ 0.08955
+0.18%
-0.29%
-0.55%
$ 191.01M
$ 401.21K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1809
-0.05%
-0.11%
-9.91%
$ 81.13M
$ 352.36K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01764
-0.51%
-0.96%
+1.62%
$ 39.26M
$ 1.25M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01372
-0.15%
-2.15%
+8.86%
$ 30.43M
$ 6.73M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.0029
+5.88%
-13.38%
+34.98%
$ 27.87M
$ 89.20M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004568
+0.04%
-0.67%
-0.74%
$ 5.74M
$ 515.17K
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.01927
-1.17%
-1.33%
-1.58%
$ 3.90M
$ 1.03M
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.0000666
0.00%
+0.71%
-4.02%
$ 2.70M
$ 132.59M
10
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00265268
-0.29%
-0.12%
+18.58%
$ 2.65M
$ 176.35K
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00017367
0.00%
-0.07%
-6.43%
$ 1.73M
$ 75.81
12
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0.01784463
-0.01%
+0.04%
-4.86%
$ 1.65M
$ 1.76K
13
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00152332
-0.94%
-0.02%
+2.45%
$ 1.52M
$ 1.03K
14
OVR
OVR
OVR
$ 0.02671
+0.30%
+2.26%
+6.25%
$ 1.36M
$ 2.32M
15
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 6.5E-6
+1.09%
+11.80%
-3.99%
$ 1.35M
--
16
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00124153
-0.93%
-0.01%
-14.17%
$ 1.19M
$ 6.63
17
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1.33
0.00%
+0.04%
+10.83%
$ 1.19M
$ 9.35K
18
Vader
Vader
VADER
$ 0.00094853
-0.61%
-0.02%
-10.47%
$ 945.50K
$ 631.78
19
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01381
+0.07%
-0.50%
-7.00%
$ 773.92K
$ 4.37M
20
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00076434
-0.39%
+0.00%
+0.28%
$ 764.66K
$ 13.06
21
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00048771
-0.86%
-0.06%
-25.27%
$ 487.72K
$ 5.10K
22
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00046133
-0.02%
+0.06%
-25.13%
$ 461.35K
$ 8.56K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.00025055
0.00%
--
-0.05%
$ 250.55K
$ 5.03
24
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.02786974
+0.12%
-0.04%
-52.92%
$ 195.08K
$ 5.89K
25
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0.00013457
-0.40%
-0.05%
+16.81%
$ 134.52K
$ 1.24K
26
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0.00013018
-0.63%
-0.01%
-6.76%
$ 130.19K
$ 44.40
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0.00067943
+0.17%
+0.00%
+2.74%
$ 67.94K
$ 18.08
28
Robora
Robora
RBR
$ 0.00063895
+0.12%
+0.00%
-7.73%
$ 63.89K
$ 1.27
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.17E-5
+0.46%
-2.00%
-19.84%
$ 41.69K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.201E-5
+0.38%
+1.10%
+34.95%
$ 32.02K
--
31
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0.0002231
-0.04%
+0.01%
+23.51%
$ 22.31K
$ 12.99
32
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0.00030182
0.00%
--
+0.48%
$ 21.13K
$ 57.53
33
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00014225
-13.04%
+0.00%
-9.67%
$ 15.92K
$ 176.12
34
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0.00013799
0.00%
--
-0.04%
$ 13.80K
$ 1.00
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1.082E-5
+0.09%
0.00%
-18.89%
$ 10.83K
--
36
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003989
+0.05%
+4.31%
-8.48%
--
$ 16.14M
37
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3865
-0.36%
-2.31%
+7.54%
--
$ 243.54K
38
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000066289
-0.57%
-1.41%
+53.48%
--
$ 914.91M

Câu hỏi thường gặp

Token Robot là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Robot đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 38 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $765.76M.
Token Robot nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Robot được theo dõi trên MEXC, ROKO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 11.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Robot trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 38 token Robot, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Robot phổ biến bao gồm VIRTUAL, OP, GEOD. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Robot là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Robot là khoảng $765.76M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Robot, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.