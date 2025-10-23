Thông tin giá theo USD của Modulr (EMDR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 Thấp nhất 24H $ 11.23 $ 11.23 $ 11.23 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Cao nhất 24H $ 11.23$ 11.23 $ 11.23 ATH $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 Giá thấp nhất $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Biến động giá (1 giờ) +5.31% Biến động giá (1D) +0.73% Biến động giá (7 ngày) -29.17% Biến động giá (7 ngày) -29.17%

Giá thời gian thực của Modulr (EMDR) là $9.97. Trong 24 giờ qua, EMDR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 9.25 và cao nhất là $ 11.23, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EMDR là $ 80.59, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3.24.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMDR đã biến động +5.31% trong 1 giờ qua, +0.73% trong 24 giờ và -29.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Modulr (EMDR)

Vốn hóa thị trường $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Nguồn cung lưu thông 703.43K 703.43K 703.43K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Modulr là $ 7.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EMDR là 703.43K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.97M.