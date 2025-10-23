Thông tin giá theo USD của Robora (RBR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02188961, Cao nhất 24H $ 0.03184264, ATH $ 0.210107, Giá thấp nhất $ 0.01295042, Biến động giá (1 giờ) -0.42%, Biến động giá (1D) -15.94%, Biến động giá (7 ngày) -57.34%

Giá thời gian thực của Robora (RBR) là $0.02382196. Trong 24 giờ qua, RBR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02188961 và cao nhất là $ 0.03184264, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RBR là $ 0.210107, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01295042.

Về hiệu suất ngắn hạn, RBR đã biến động -0.42% trong 1 giờ qua, -15.94% trong 24 giờ và -57.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Robora (RBR)

Vốn hóa thị trường $ 1.63M, Khối lượng (24H) --, Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.40M, Nguồn cung lưu thông 68.01M, Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Robora là $ 1.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RBR là 68.01M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.40M.