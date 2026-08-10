Giá JojoWorld hôm nay

Giá JojoWorld (JOJO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JOJO sang USD là $ 0 mỗi JOJO.

JojoWorld hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,943.68, với nguồn cung lưu hành 112.00M JOJO. Trong vòng 24 giờ qua, JOJO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.82444, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOJO biến động -0.05% trong giờ qua và -14.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 176.24.

Thông tin thị trường JojoWorld (JOJO)

Vốn hóa thị trường $ 15.94K$ 15.94K $ 15.94K Khối lượng (24H) $ 176.24$ 176.24 $ 176.24 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 113.88K$ 113.88K $ 113.88K Nguồn cung lưu thông 112.00M 112.00M 112.00M Tổng cung 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của JojoWorld là $ 15.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 176.24. Nguồn cung lưu hành của JOJO là 112.00M, với tổng nguồn cung là 800000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.88K.