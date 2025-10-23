Thông tin giá theo USD của Onocoy Token (ONO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02688562 Cao nhất 24H $ 0.0291839 ATH $ 0.084078 Giá thấp nhất $ 0.02166884 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.07% Biến động giá (7 ngày) -2.23%

Giá thời gian thực của Onocoy Token (ONO) là $0.02744918. Trong 24 giờ qua, ONO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02688562 và cao nhất là $ 0.0291839, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ONO là $ 0.084078, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02166884.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.07% trong 24 giờ và -2.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Onocoy Token (ONO)

Vốn hóa thị trường $ 10.95M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.23M Nguồn cung lưu thông 399.10M Tổng cung 809,830,461.9629699

Vốn hoá thị trường hiện tại của Onocoy Token là $ 10.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ONO là 399.10M, với tổng nguồn cung là 809830461.9629699. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.23M.