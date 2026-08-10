Giá Strike Robot hôm nay

Giá Strike Robot (SR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00154338, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SR sang USD là $ 0.00154338 mỗi SR.

Strike Robot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,543,357, với nguồn cung lưu hành 1.00B SR. Trong vòng 24 giờ qua, SR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00153382 (thấp) đến $ 0.00159214 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01107409, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00132561.

Về hiệu suất ngắn hạn, SR biến động +0.25% trong giờ qua và +6.86% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.81K.

Thông tin thị trường Strike Robot (SR)

Vốn hóa thị trường $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Khối lượng (24H) $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Strike Robot là $ 1.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.81K. Nguồn cung lưu hành của SR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.54M.