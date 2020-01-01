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Top token An ninh mạng theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực An ninh mạng. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04203
+0.29%
-0.53%
+5.26%
$ 217.06M
$ 1.53M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009637
+0.10%
-2.47%
+5.51%
$ 44.47M
$ 5.60M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01293884
+0.04%
-0.01%
+0.62%
$ 22.00M
$ 78.19K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.1171
+0.50%
+1.65%
+18.75%
$ 18.76M
$ 485.79K
5
$ 0.004609
0.00%
+0.81%
+0.41%
$ 8.69M
$ 12.18M
6
Forta
Forta
FORT
$ 0.0127
+0.08%
-1.01%
+4.52%
$ 8.07M
$ 4.47M
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11209
-0.28%
+3.93%
+26.14%
$ 2.25M
$ 346.07K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00183135
+0.35%
+0.01%
-19.15%
$ 1.83M
$ 15.92K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0.001405
-0.28%
-0.21%
+0.21%
$ 1.17M
$ 16.80M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03547
+0.03%
-5.55%
+0.60%
$ 1.01M
$ 2.08M
11
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00366791
+0.08%
+0.02%
+0.64%
$ 342.81K
$ 70.59
12
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0.0000794
0.00%
+0.76%
+1.15%
$ 310.01K
$ 681.31M
13
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02423853
+0.10%
-0.00%
-0.83%
$ 242.37K
$ 1.89
14
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00103874
+1.09%
-0.14%
-22.84%
$ 224.60K
$ 1.88K
15
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
-0.17%
$ 214.52K
$ 2.67
16
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.220305
0.00%
-0.01%
-5.33%
$ 180.98K
$ 1.13
17
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008969
+0.09%
+0.09%
-2.42%
$ 100.29K
$ 76.71M
18
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00086068
0.00%
--
-1.11%
$ 74.08K
$ 10.27
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0.000175
0.00%
--
+0.09%
$ 71.29K
$ 1.23
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8.443E-5
0.00%
+4.40%
-0.12%
$ 58.77K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4.969E-5
0.00%
+1.60%
-8.84%
$ 49.69K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.699E-5
+0.32%
-1.60%
+0.87%
$ 35.58K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 3.068E-5
0.00%
+1.20%
+0.10%
$ 30.68K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1.091E-5
0.00%
-1.30%
-0.46%
$ 10.91K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0.002683
-0.25%
-28.05%
+138.72%
--
$ 49.05M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0.1284
+0.79%
-1.92%
-14.74%
--
$ 980.86K

Câu hỏi thường gặp

Token An ninh mạng là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token An ninh mạng đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $327.25M.
Token An ninh mạng nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token An ninh mạng được theo dõi trên MEXC, ICLAD đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token An ninh mạng trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token An ninh mạng, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token An ninh mạng phổ biến bao gồm CFX, GPS, QANX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục An ninh mạng là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token An ninh mạng là khoảng $327.25M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực An ninh mạng, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.