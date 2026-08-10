Giá x402guard hôm nay

Giá x402guard (X40G) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá X40G sang USD là $ 0 mỗi X40G.

x402guard hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 35,664, với nguồn cung lưu hành 624.16M X40G. Trong vòng 24 giờ qua, X40G được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00246414, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, X40G biến động +0.05% trong giờ qua và +0.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường x402guard (X40G)

Vốn hóa thị trường $ 35.66K$ 35.66K $ 35.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 57.14K$ 57.14K $ 57.14K Nguồn cung lưu thông 624.16M 624.16M 624.16M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của x402guard là $ 35.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của X40G là 624.16M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 57.14K.