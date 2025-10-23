Thông tin giá theo USD của CheckDot (CDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.064101 $ 0.064101 $ 0.064101 Thấp nhất 24H $ 0.068547 $ 0.068547 $ 0.068547 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.064101$ 0.064101 $ 0.064101 Cao nhất 24H $ 0.068547$ 0.068547 $ 0.068547 ATH $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Giá thấp nhất $ 0.00930431$ 0.00930431 $ 0.00930431 Biến động giá (1 giờ) +0.37% Biến động giá (1D) -0.57% Biến động giá (7 ngày) -6.86% Biến động giá (7 ngày) -6.86%

Giá thời gian thực của CheckDot (CDT) là $0.065957. Trong 24 giờ qua, CDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.064101 và cao nhất là $ 0.068547, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CDT là $ 1.33, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00930431.

Về hiệu suất ngắn hạn, CDT đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, -0.57% trong 24 giờ và -6.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CheckDot (CDT)

Vốn hóa thị trường $ 486.96K$ 486.96K $ 486.96K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 658.89K$ 658.89K $ 658.89K Nguồn cung lưu thông 7.39M 7.39M 7.39M Tổng cung 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CheckDot là $ 486.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CDT là 7.39M, với tổng nguồn cung là 9999250.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 658.89K.