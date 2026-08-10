Giá LESTER by Virtuals hôm nay

Giá LESTER by Virtuals (LESTER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LESTER sang USD là $ 0 mỗi LESTER.

LESTER by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 49,690, với nguồn cung lưu hành 1.00B LESTER. Trong vòng 24 giờ qua, LESTER được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00477824, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LESTER biến động -- trong giờ qua và -7.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường LESTER by Virtuals (LESTER)

Vốn hóa thị trường $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LESTER by Virtuals là $ 49.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LESTER là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.69K.