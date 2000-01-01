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โทเค็น โซลูชันการชำระเงิน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โซลูชันการชำระเงิน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DASH
DASH
DASH
$ 30.21
+0.20%
+0.90%
-2.20%
$ 385.13M
$ 7.19K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015774
+0.11%
-0.68%
-6.60%
$ 157.35M
$ 122.93M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001448
-0.14%
-2.23%
-3.40%
$ 139.21M
$ 64.25M
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07278
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
5
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02056
-0.39%
-0.39%
+0.39%
$ 66.75M
$ 2.92M
6
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00629917
0.00%
--
-0.02%
$ 62.99M
$ 4.60
7
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.09813
+0.01%
-0.19%
+3.66%
$ 54.52M
$ 605.04K
8
Nano
Nano
XNO
$ 0.35858
-0.12%
-0.02%
-10.56%
$ 47.78M
$ 336.49K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003496
-0.65%
+0.95%
+6.80%
$ 44.18M
$ 29.16M
10
Ozapay
Ozapay
OZA
$ 0.04743125
+0.08%
-0.00%
-3.18%
$ 43.14M
$ 35.57
11
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004196
-0.24%
-0.10%
-4.19%
$ 42.05M
$ 13.82M
12
Request
Request
REQ
$ 0.05181
+0.14%
+0.95%
-1.03%
$ 41.28M
$ 1.03M
13
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4555
+0.37%
+1.33%
+1.94%
$ 37.49M
$ 185.57K
14
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003795
-0.08%
-0.44%
-1.07%
$ 33.05M
$ 153.54M
15
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
$ 0.245257
+0.45%
-0.00%
+1.71%
$ 29.04M
$ 24.17K
16
Scandic Coin
Scandic Coin
SNC
$ 0.156066
+0.31%
-0.01%
-2.38%
$ 19.66M
$ 202.57K
17
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
18
Credible Finance
Credible Finance
CRED
$ 0.559739
-0.02%
-0.04%
-11.69%
$ 12.69M
$ 102.00K
19
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3638
+1.91%
+7.49%
-16.24%
$ 12.20M
$ 603.47K
20
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00501496
-0.03%
+0.01%
-2.01%
$ 11.25M
$ 47.49
21
MCOIN
MCOIN
MCOIN
$ 0.050007
+0.04%
+0.02%
+24.30%
$ 8.85M
$ 181.87K
22
EurocoinToken
EurocoinToken
ECTE
$ 0.086543
+0.35%
0.00%
+4.51%
$ 8.66M
$ 88.80K
23
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000462
-0.22%
-2.53%
-1.07%
$ 6.54M
$ 26.33M
24
Soil
Soil
SOIL
$ 0.0931
+0.09%
-0.67%
-9.97%
$ 6.49M
$ 233.83K
25
XTP
XTP
XTP
$ 0.00060713
0.00%
-0.10%
-8.90%
$ 6.00M
$ 432.45
26
Populous
Populous
PPT
$ 0.095238
+0.11%
-0.02%
+17.06%
$ 4.99M
$ 159.44
27
NetX
NetX
NETX
$ 0.1928
+0.16%
-3.79%
-5.02%
$ 4.46M
$ 313.56K
28
THAT
THAT
THAT
$ 0.00199553
+0.59%
+0.01%
+1.88%
$ 3.07M
$ 20.99K
29
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00453627
0.00%
+0.05%
+2.54%
$ 2.79M
$ 1.29K
30
IBS
IBS
IBS
$ 0.00068745
0.00%
-0.00%
-0.72%
$ 2.77M
$ 54.68K
31
Wigl
Wigl
WIGL
$ 0.03103494
0.00%
--
-1.25%
$ 2.67M
$ 7.45
32
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.127644
+0.03%
-0.00%
-3.14%
$ 2.57M
$ 16.81
33
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00269828
+0.03%
-0.03%
-4.57%
$ 2.41M
$ 6.17K
34
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021872
+0.04%
+0.02%
-6.88%
$ 2.19M
$ 94.28K
35
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.744242
+2.61%
-0.01%
-5.71%
$ 2.14M
$ 990.23K
36
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00552861
-0.13%
-0.01%
-9.72%
$ 1.91M
$ 9.93K
37
Laqira Protocol
Laqira Protocol
LQR
$ 0.021317
+0.04%
-0.44%
-1.66%
$ 1.89M
$ 987.36K
38
Pluton
Pluton
PLU
$ 0.129088
+0.08%
-0.01%
-1.89%
$ 1.81M
$ 7.01K
39
Jetvoy
Jetvoy
VOY
$ 1.796E-5
0.00%
-0.10%
+0.62%
$ 1.80M
--
40
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00566078
-0.20%
0.00%
-3.56%
$ 1.57M
$ 30.10K
41
Kin
Kin
KIN
$ 3.99909E-7
-0.17%
+1.00%
+8.39%
$ 1.06M
--
42
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00046984
+0.07%
-0.01%
-10.69%
$ 939.69K
$ 95.51
43
SyFu Excavation Token
SyFu Excavation Token
EVT
$ 0.92836
+0.01%
0.00%
-0.41%
$ 871.73K
$ 5.16K
44
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02791
+0.14%
+0.04%
+5.40%
$ 837.30K
$ 6.43M
45
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.444E-5
-0.65%
+0.60%
-1.93%
$ 833.49K
--
46
azit
azit
AZIT
$ 0.00140106
-1.13%
-0.03%
+0.94%
$ 632.42K
$ 68.23K
47
Platform of meme coins
Platform of meme coins
PAYU
$ 1.126E-9
+0.09%
+7.10%
-6.87%
$ 611.64K
--
48
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.00061
+1.67%
0.00%
-18.67%
$ 610.34K
$ 7.05M
49
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002172
0.00%
+0.51%
-26.89%
$ 536.95K
$ 17.79K
50
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01115242
-18.12%
-0.19%
-22.17%
$ 504.15K
$ 20.92K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โซลูชันการชำระเงิน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โซลูชันการชำระเงิน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 79 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.44B
โทเค็น โซลูชันการชำระเงิน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โซลูชันการชำระเงิน ที่ติดตามบน MEXC นั้น EPIC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โซลูชันการชำระเงิน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 79 โซลูชันการชำระเงิน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โซลูชันการชำระเงิน ยอดนิยม รวมถึง DASH, ZBCN, TEL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โซลูชันการชำระเงิน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โซลูชันการชำระเงิน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.44B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โซลูชันการชำระเงิน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง