Superfluid ราคา (SUP)
ราคาปัจจุบัน Superfluid (SUP) วันนี้ $ 0.00536742, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUP เป็น USD คือ $ 0.00536742 ต่อ SUP.
Superfluid มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,856,759 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 345.93M SUP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUP เทรดระหว่าง $ 0.0053818 (ต่ำ) กับ $ 0.00568087 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.063929 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0053673
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUP เคลื่อนไหว -1.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 14.45K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Superfluid คือ $ 1.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 14.45K อุปทานหมุนเวียนของ SUP คือ 345.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.37M
-1.43%
-4.14%
-12.63%
-12.63%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Superfluid เป็น USD เท่ากับ $ -0.000232314686724396
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Superfluid เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015003087
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Superfluid เป็น USD เท่ากับ $ -0.0025230497
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Superfluid เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000054039096244
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000232314686724396
|-4.14%
|30 วัน
|$ -0.0015003087
|-27.95%
|60 วัน
|$ -0.0025230497
|-47.00%
|90 วัน
|$ +0.000000054039096244
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Superfluid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Superfluid คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿0.1733448875950779048000 โดย Superfluid มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -4.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ SUP อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 345931198.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ Superfluid คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿59965435.93498352196000 โดยอยู่ในอันดับที่ #2282 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
SUP มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.173809300568837592000 และ ฿0.1834679923673292228000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
Superfluid เข้ากับหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Payment Solutions,Multicoin Capital Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,Delphi Ventures Portfolio,Capital Launchpad (Kaito),Base Native อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท Ethereum Ecosystem,Payment Solutions,Multicoin Capital Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,Delphi Ventures Portfolio,Capital Launchpad (Kaito),Base Native SUP แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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