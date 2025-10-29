ราคาปัจจุบัน Cofinex วันนี้ คือ 0.193719 USD ติดตามการอัปเดตราคา CNX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CNX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cofinex วันนี้ คือ 0.193719 USD ติดตามการอัปเดตราคา CNX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CNX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Cofinex โลโก้

Cofinex ราคา (CNX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CNX เป็น USD

$0.193719
$0.193719
-6.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cofinex (CNX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:05:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cofinex (CNX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.184573
$ 0.184573
ต่ำสุด 24h
$ 0.208212
$ 0.208212
สูงสุด 24h

$ 0.184573
$ 0.184573

$ 0.208212
$ 0.208212

$ 0.500327
$ 0.500327

$ 0.04504196
$ 0.04504196

+0.53%

-6.43%

+9.58%

+9.58%

ราคาเรียลไทม์ Cofinex (CNX) คือ $0.193719 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCNX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.184573 และราคาสูงสุด $ 0.208212 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CNX คือ $ 0.500327 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04504196

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CNX มีการเปลี่ยนแปลง +0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cofinex (CNX) ข้อมูลการตลาด

$ 12.54M
$ 12.54M

--
--

$ 96.44M
$ 96.44M

65.00M
65.00M

500,000,000.0
500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cofinex คือ $ 12.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CNX คือ 65.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 96.44M

ประวัติราคา Cofinex (CNX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cofinex เป็น USD เท่ากับ $ -0.0133308244915284
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cofinex เป็น USD เท่ากับ $ +0.0441933285
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cofinex เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cofinex เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0133308244915284-6.43%
30 วัน$ +0.0441933285+22.81%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Cofinex (CNX)

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Cofinex (USD)

Cofinex (CNX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cofinex (CNX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cofinex

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cofinex ตอนนี้!

CNX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cofinex (CNX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cofinex (CNX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CNXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cofinex (CNX)

วันนี้ Cofinex (CNX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CNX เป็นUSD คือ 0.193719 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CNX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CNX เป็น USD คือ $ 0.193719 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cofinex คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CNX คือ $ 12.54M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CNX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CNX คือ 65.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CNX คือเท่าใด?
CNX ถึงราคา ATH ที่ 0.500327 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CNX คือเท่าไร?
CNX ถึงราคา ATL ที่ 0.04504196 USD
ปริมาณการเทรดของ CNX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CNX คือ -- USD
ปีนี้ CNX จะสูงขึ้นอีกไหม?
CNX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CNX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:05:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cofinex (CNX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

