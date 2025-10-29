ราคาปัจจุบัน AI Analysis Token วันนี้ คือ 0.369592 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AI Analysis Token วันนี้ คือ 0.369592 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIAT

ข้อมูลราคา AIAT

เอกสารไวท์เปเปอร์ AIAT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIAT

โทเคโนมิกส์ AIAT

การคาดการณ์ราคา AIAT

AI Analysis Token ราคา (AIAT)

ราคาปัจจุบัน 1 AIAT เป็น USD

-0.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
AI Analysis Token (AIAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:57:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AI Analysis Token (AIAT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.50%

+0.08%

+8.75%

+8.75%

ราคาเรียลไทม์ AI Analysis Token (AIAT) คือ $0.369592 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.365144 และราคาสูงสุด $ 0.371668 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIAT คือ $ 0.918633 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.21345

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIAT มีการเปลี่ยนแปลง +0.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AI Analysis Token (AIAT) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AI Analysis Token คือ $ 40.66M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIAT คือ 110.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 184.25M

ประวัติราคา AI Analysis Token (AIAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AI Analysis Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00029199
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Analysis Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0613489456
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Analysis Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0142970751
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Analysis Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0370487453464887

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00029199+0.08%
30 วัน$ +0.0613489456+16.60%
60 วัน$ +0.0142970751+3.87%
90 วัน$ +0.0370487453464887+11.14%

อะไรคือ AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา AI Analysis Token (USD)

AI Analysis Token (AIAT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AI Analysis Token (AIAT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AI Analysis Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AI Analysis Token ตอนนี้!

AIAT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AI Analysis Token (AIAT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AI Analysis Token (AIAT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIATโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AI Analysis Token (AIAT)

วันนี้ AI Analysis Token (AIAT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIAT เป็นUSD คือ 0.369592 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIAT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIAT เป็น USD คือ $ 0.369592 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AI Analysis Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIAT คือ $ 40.66M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIAT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIAT คือ 110.35M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIAT คือเท่าใด?
AIAT ถึงราคา ATH ที่ 0.918633 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIAT คือเท่าไร?
AIAT ถึงราคา ATL ที่ 0.21345 USD
ปริมาณการเทรดของ AIAT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIAT คือ -- USD
ปีนี้ AIAT จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIAT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIAT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:57:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AI Analysis Token (AIAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

