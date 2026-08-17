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ราคาปัจจุบัน Zypto Token วันนี้ คือ 0.00271156 USD มูลค่าตลาด ZYPTO เท่ากับ 2,422,643 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZYPTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Zypto Token วันนี้ คือ 0.00271156 USD มูลค่าตลาด ZYPTO เท่ากับ 2,422,643 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZYPTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Zypto Token ราคา (ZYPTO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZYPTO เป็น USD

$0.00272089
$0.00272089$0.00272089
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Zypto Token (ZYPTO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:50:12 (UTC+8)

ราคา Zypto Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Zypto Token (ZYPTO) วันนี้ $ 0.00271156, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZYPTO เป็น USD คือ $ 0.00271156 ต่อ ZYPTO.

Zypto Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,422,643 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 893.45M ZYPTO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZYPTO เทรดระหว่าง $ 0.0026472 (ต่ำ) กับ $ 0.00281955 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.051098 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZYPTO เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.98K.

Zypto Token (ZYPTO) ข้อมูลการตลาด

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

893.45M
893.45M 893.45M

893,449,217.5576482
893,449,217.5576482 893,449,217.5576482

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zypto Token คือ $ 2.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.98K อุปทานหมุนเวียนของ ZYPTO คือ 893.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 893449217.5576482 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.42M

ประวัติราคา Zypto Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0026472
$ 0.0026472$ 0.0026472
ต่ำสุด 24h
$ 0.00281955
$ 0.00281955$ 0.00281955
สูงสุด 24h

$ 0.0026472
$ 0.0026472$ 0.0026472

$ 0.00281955
$ 0.00281955$ 0.00281955

$ 0.051098
$ 0.051098$ 0.051098

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-3.46%

-5.94%

-5.94%

ประวัติราคา Zypto Token (ZYPTO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Zypto Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zypto Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002562039
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zypto Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002764459
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zypto Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000037294833363

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.46%
30 วัน$ -0.0002562039-9.44%
60 วัน$ -0.0002764459-10.19%
90 วัน$ +0.0000000037294833363+0.00%

การคาดการณ์ราคา Zypto Token

การคาดการณ์ราคา Zypto Token (ZYPTO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZYPTO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Zypto Token (ZYPTO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Zypto Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Zypto Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZYPTO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Zypto Token

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เกี่ยวกับ Zypto Token

ราคาปัจจุบันของ Zypto Token คือเท่าไร?

Zypto Token ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0875710039588884008000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.46% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

ZYPTO เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -3.46% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ZYPTO กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Zypto Token มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Wallets,Ethereum Ecosystem,Payment Solutions,Base Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Wallets,Ethereum Ecosystem,Payment Solutions,Base Ecosystem ZYPTO แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Zypto Token ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿78240304.37975677174000 ส่งผลให้ ZYPTO อยู่ในอันดับที่ #2061 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.085492469899234896000 ถึง ฿0.0910585877547551190000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

ZYPTO มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Zypto Token มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ZYPTO อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 893449217.5576482 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zypto Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:50:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zypto Token (ZYPTO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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