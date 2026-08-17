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ราคาปัจจุบัน The Digital Dinar วันนี้ คือ 0.130101 USD มูลค่าตลาด DINAR เท่ากับ 2,624,088 USD ติดตามการอัปเดตราคา DINAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Digital Dinar วันนี้ คือ 0.130101 USD มูลค่าตลาด DINAR เท่ากับ 2,624,088 USD ติดตามการอัปเดตราคา DINAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Digital Dinar ราคา (DINAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DINAR เป็น USD

$0.130021
$0.130021$0.130021
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Digital Dinar (DINAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:06:39 (UTC+8)

ราคา The Digital Dinar วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Digital Dinar (DINAR) วันนี้ $ 0.130101, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DINAR เป็น USD คือ $ 0.130101 ต่อ DINAR.

The Digital Dinar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,624,088 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.17M DINAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DINAR เทรดระหว่าง $ 0.125982 (ต่ำ) กับ $ 0.130161 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.174264 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.123239

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DINAR เคลื่อนไหว +0.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 427.29.

The Digital Dinar (DINAR) ข้อมูลการตลาด

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 427.29
$ 427.29$ 427.29

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

20.17M
20.17M 20.17M

20,171,973.28075946
20,171,973.28075946 20,171,973.28075946

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Digital Dinar คือ $ 2.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 427.29 อุปทานหมุนเวียนของ DINAR คือ 20.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 20171973.28075946 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.62M

ประวัติราคา The Digital Dinar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.125982
$ 0.125982$ 0.125982
ต่ำสุด 24h
$ 0.130161
$ 0.130161$ 0.130161
สูงสุด 24h

$ 0.125982
$ 0.125982$ 0.125982

$ 0.130161
$ 0.130161$ 0.130161

$ 0.174264
$ 0.174264$ 0.174264

$ 0.123239
$ 0.123239$ 0.123239

+0.74%

+0.96%

-1.57%

-1.57%

ประวัติราคา The Digital Dinar (DINAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Digital Dinar เป็น USD เท่ากับ $ +0.00123597
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Digital Dinar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0271196705
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Digital Dinar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Digital Dinar เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000025850187548

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00123597+0.96%
30 วัน$ -0.0271196705-20.84%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00000025850187548-0.00%

การคาดการณ์ราคา The Digital Dinar

การคาดการณ์ราคา The Digital Dinar (DINAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DINAR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Digital Dinar (DINAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Digital Dinar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Digital Dinar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DINAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Digital Dinar

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เกี่ยวกับ The Digital Dinar

ราคาตลาดปัจจุบันของ The Digital Dinar คือเท่าไร?

The Digital Dinar มีมูลค่าอยู่ที่ ฿4.20183635885199522000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

DINAR มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ DINAR การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

The Digital Dinar มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ DINAR คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 20171973.28075946 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ The Digital Dinar คือเท่าไร?

The Digital Dinar มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

DINAR มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Payment Solutions,Solana Token-2022 อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Payment Solutions,Solana Token-2022 โมเมนตัมของ DINAR จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Digital Dinar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:06:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Digital Dinar (DINAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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