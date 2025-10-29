ราคาปัจจุบัน ZoidPay วันนี้ คือ 0.00324141 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZPAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZPAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ZoidPay วันนี้ คือ 0.00324141 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZPAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZPAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZPAY

ข้อมูลราคา ZPAY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZPAY

โทเคโนมิกส์ ZPAY

การคาดการณ์ราคา ZPAY

ZoidPay โลโก้

ZoidPay ราคา (ZPAY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZPAY เป็น USD

$0.00322158
$0.00322158$0.00322158
+1.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ZoidPay (ZPAY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:22:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ZoidPay (ZPAY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00311925
$ 0.00311925$ 0.00311925
ต่ำสุด 24h
$ 0.00332575
$ 0.00332575$ 0.00332575
สูงสุด 24h

$ 0.00311925
$ 0.00311925$ 0.00311925

$ 0.00332575
$ 0.00332575$ 0.00332575

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.00057157
$ 0.00057157$ 0.00057157

-2.27%

+1.95%

-10.68%

-10.68%

ราคาเรียลไทม์ ZoidPay (ZPAY) คือ $0.00324141 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZPAY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00311925 และราคาสูงสุด $ 0.00332575 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZPAY คือ $ 1.79 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00057157

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZPAY มีการเปลี่ยนแปลง -2.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.68% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ZoidPay (ZPAY) ข้อมูลการตลาด

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZoidPay คือ $ 1.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZPAY คือ 392.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 700000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.27M

ประวัติราคา ZoidPay (ZPAY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ZoidPay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZoidPay เป็น USD เท่ากับ $ +0.0066484670
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZoidPay เป็น USD เท่ากับ $ +0.0105796111
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZoidPay เป็น USD เท่ากับ $ +0.0023140205666938861

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.95%
30 วัน$ +0.0066484670+205.11%
60 วัน$ +0.0105796111+326.39%
90 วัน$ +0.0023140205666938861+249.52%

อะไรคือ ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ZoidPay (USD)

ZoidPay (ZPAY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ZoidPay (ZPAY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ZoidPay

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ZoidPay ตอนนี้!

ZPAY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ZoidPay (ZPAY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ZoidPay (ZPAY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZPAYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ZoidPay (ZPAY)

วันนี้ ZoidPay (ZPAY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZPAY เป็นUSD คือ 0.00324141 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZPAY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZPAY เป็น USD คือ $ 0.00324141 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ZoidPay คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZPAY คือ $ 1.27M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZPAY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZPAY คือ 392.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZPAY คือเท่าใด?
ZPAY ถึงราคา ATH ที่ 1.79 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZPAY คือเท่าไร?
ZPAY ถึงราคา ATL ที่ 0.00057157 USD
ปริมาณการเทรดของ ZPAY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZPAY คือ -- USD
ปีนี้ ZPAY จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZPAY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZPAY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:22:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ZoidPay (ZPAY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

