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ราคาปัจจุบัน Credible Finance วันนี้ คือ 0.559867 USD มูลค่าตลาด CRED เท่ากับ 12,688,471 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Credible Finance วันนี้ คือ 0.559867 USD มูลค่าตลาด CRED เท่ากับ 12,688,471 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Credible Finance ราคา (CRED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CRED เป็น USD

$0.564577
$0.564577$0.564577
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Credible Finance (CRED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:47:10 (UTC+8)

ราคา Credible Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Credible Finance (CRED) วันนี้ $ 0.559867, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRED เป็น USD คือ $ 0.559867 ต่อ CRED.

Credible Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 12,688,471 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.66M CRED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRED เทรดระหว่าง $ 0.554511 (ต่ำ) กับ $ 0.588586 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.042 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.389346

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRED เคลื่อนไหว -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.59% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 103.11K.

Credible Finance (CRED) ข้อมูลการตลาด

$ 12.69M
$ 12.69M$ 12.69M

$ 103.11K
$ 103.11K$ 103.11K

$ 12.69M
$ 12.69M$ 12.69M

22.66M
22.66M 22.66M

22,663,357.939475
22,663,357.939475 22,663,357.939475

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Credible Finance คือ $ 12.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 103.11K อุปทานหมุนเวียนของ CRED คือ 22.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 22663357.939475 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.69M

ประวัติราคา Credible Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.554511
$ 0.554511$ 0.554511
ต่ำสุด 24h
$ 0.588586
$ 0.588586$ 0.588586
สูงสุด 24h

$ 0.554511
$ 0.554511$ 0.554511

$ 0.588586
$ 0.588586$ 0.588586

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.389346
$ 0.389346$ 0.389346

-0.17%

-4.68%

+8.59%

+8.59%

ประวัติราคา Credible Finance (CRED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Credible Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.027499413428050068
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Credible Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.1034320130
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Credible Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Credible Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000231561892122

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.027499413428050068-4.68%
30 วัน$ +0.1034320130+18.47%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000231561892122+0.00%

การคาดการณ์ราคา Credible Finance

การคาดการณ์ราคา Credible Finance (CRED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CRED ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Credible Finance (CRED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Credible Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Credible Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CRED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Credible Finance

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เกี่ยวกับ Credible Finance

ราคาปัจจุบันของ Credible Finance ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Credible Finance มีราคาอยู่ที่ ฿18.08187113643546174000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -4.68%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด CRED มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿17.90888987158729542000 และ ฿19.00940081253226692000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Credible Finance ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Credible Finance อยู่ในอันดับที่ #1029 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿409796072.17499584662000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 22663357.939475 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Credible Finance?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Credible Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:47:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Credible Finance (CRED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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