ราคาปัจจุบัน Ozapay วันนี้ คือ 0.03741649 USD ติดตามการอัปเดตราคา OZA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OZA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OZA

ข้อมูลราคา OZA

เอกสารไวท์เปเปอร์ OZA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OZA

โทเคโนมิกส์ OZA

การคาดการณ์ราคา OZA

Ozapay โลโก้

Ozapay ราคา (OZA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OZA เป็น USD

$0.03741649
$0.03741649$0.03741649
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ozapay (OZA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ozapay (OZA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03352948
$ 0.03352948$ 0.03352948
ต่ำสุด 24h
$ 0.03827022
$ 0.03827022$ 0.03827022
สูงสุด 24h

$ 0.03352948
$ 0.03352948$ 0.03352948

$ 0.03827022
$ 0.03827022$ 0.03827022

$ 0.04616339
$ 0.04616339$ 0.04616339

$ 0.0155504
$ 0.0155504$ 0.0155504

-1.64%

-0.37%

-4.74%

-4.74%

ราคาเรียลไทม์ Ozapay (OZA) คือ $0.03741649 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOZA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03352948 และราคาสูงสุด $ 0.03827022 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OZA คือ $ 0.04616339 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0155504

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OZA มีการเปลี่ยนแปลง -1.64% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ozapay (OZA) ข้อมูลการตลาด

$ 28.49M
$ 28.49M$ 28.49M

--
----

$ 37.40M
$ 37.40M$ 37.40M

759.59M
759.59M 759.59M

996,889,063.81
996,889,063.81 996,889,063.81

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ozapay คือ $ 28.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OZA คือ 759.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 996889063.81 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.40M

ประวัติราคา Ozapay (OZA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ozapay เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001415945810093
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ozapay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ozapay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ozapay เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0001415945810093-0.37%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Ozapay (USD)

Ozapay (OZA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ozapay (OZA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ozapay

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ozapay ตอนนี้!

OZA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ozapay (OZA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ozapay (OZA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OZAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ozapay (OZA)

วันนี้ Ozapay (OZA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OZA เป็นUSD คือ 0.03741649 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OZA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OZA เป็น USD คือ $ 0.03741649 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ozapay คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OZA คือ $ 28.49M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OZA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OZA คือ 759.59M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OZA คือเท่าใด?
OZA ถึงราคา ATH ที่ 0.04616339 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OZA คือเท่าไร?
OZA ถึงราคา ATL ที่ 0.0155504 USD
ปริมาณการเทรดของ OZA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OZA คือ -- USD
ปีนี้ OZA จะสูงขึ้นอีกไหม?
OZA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OZA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ozapay (OZA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

