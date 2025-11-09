Yield Optimizer EUR Pris idag

Livepriset för Yield Optimizer EUR (YOEUR) idag är $ 1.17, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YOEUR till USD är$ 1.17 per YOEUR.

Yield Optimizer EUR rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 100,524, med ett cirkulerande utbud på 86.07K YOEUR. Under de senaste 24 timmarna handlades YOEUR mellan $ 1.17 (lägsta) och $ 1.17 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.19, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.15.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YOEUR med 0.00% under den senaste timmen och -0.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 100.52K$ 100.52K $ 100.52K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 100.52K$ 100.52K $ 100.52K Cirkulationsutbud 86.07K 86.07K 86.07K Totalt utbud 86,071.0 86,071.0 86,071.0

