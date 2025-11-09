Veil Token Pris idag

Livepriset för Veil Token (VEIL) idag är $ 0.14626, med en förändring på 12.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VEIL till USD är$ 0.14626 per VEIL.

Veil Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,030,954, med ett cirkulerande utbud på 68.58M VEIL. Under de senaste 24 timmarna handlades VEIL mellan $ 0.131672 (lägsta) och $ 0.179082 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.310953, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02251824.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VEIL med +1.20% under den senaste timmen och +0.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Veil Token (VEIL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.70M$ 11.70M $ 11.70M Cirkulationsutbud 68.58M 68.58M 68.58M Totalt utbud 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Det aktuella börsvärdet för Veil Token är $ 10.03M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VEIL är 68.58M, med ett totalt utbud på 79999999.93845622. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.70M.