SEKA Pris idag

Livepriset för SEKA (SEKA) idag är $ 0.00015983, med en förändring på 0.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SEKA till USD är$ 0.00015983 per SEKA.

SEKA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 160,245, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SEKA. Under de senaste 24 timmarna handlades SEKA mellan $ 0.00015822 (lägsta) och $ 0.00016178 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00128193, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00014621.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SEKA med +0.01% under den senaste timmen och -16.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SEKA (SEKA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 160.25K$ 160.25K $ 160.25K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 160.25K$ 160.25K $ 160.25K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för SEKA är $ 160.25K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SEKA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 160.25K.