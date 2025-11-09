Satfi Pris idag

Livepriset för Satfi ($SATFI) idag är $ 0.00209302, med en förändring på 2.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $SATFI till USD är$ 0.00209302 per $SATFI.

Satfi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 209,198, med ett cirkulerande utbud på 100.00M $SATFI. Under de senaste 24 timmarna handlades $SATFI mellan $ 0.00207814 (lägsta) och $ 0.00216313 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0183037, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00202612.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $SATFI med +0.10% under den senaste timmen och -7.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Satfi ($SATFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 209.20K$ 209.20K $ 209.20K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 209.20K$ 209.20K $ 209.20K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

