RingDAO Pris idag

Livepriset för RingDAO (RING) idag är $ 0.00096494, med en förändring på 0.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RING till USD är$ 0.00096494 per RING.

RingDAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,633,160, med ett cirkulerande utbud på 1.70B RING. Under de senaste 24 timmarna handlades RING mellan $ 0.00095335 (lägsta) och $ 0.00097965 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.30361, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00086953.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RING med -0.02% under den senaste timmen och -14.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

RingDAO (RING) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Cirkulationsutbud 1.70B 1.70B 1.70B Totalt utbud 2,099,840,190.0 2,099,840,190.0 2,099,840,190.0

Det aktuella börsvärdet för RingDAO är $ 1.63M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RING är 1.70B, med ett totalt utbud på 2099840190.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.02M.