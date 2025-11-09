Patience Token Pris idag

Livepriset för Patience Token (PATIENCE) idag är $ 3.35, med en förändring på 1.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PATIENCE till USD är$ 3.35 per PATIENCE.

Patience Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,473,431, med ett cirkulerande utbud på 1.63M PATIENCE. Under de senaste 24 timmarna handlades PATIENCE mellan $ 3.32 (lägsta) och $ 3.45 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7.6, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.94.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PATIENCE med +0.34% under den senaste timmen och -5.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Patience Token (PATIENCE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.07M$ 26.07M $ 26.07M Cirkulationsutbud 1.63M 1.63M 1.63M Totalt utbud 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

