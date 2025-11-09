BörsDEX+
Livepriset för Lybra idag är 0.00621633 USD.LBR börsvärdet är 259,454 USD. Följ prisuppdateringar för LBR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Lybra Logotyp

Lybra Pris (LBR)

1 LBR-till-USD pris i realtid:

$0.00621751
$0.00621751
-12.40%1D
USD
Lybra (LBR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:15:06 (UTC+8)

Lybra Pris idag

Livepriset för Lybra (LBR) idag är $ 0.00621633, med en förändring på 12.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBR till USD är$ 0.00621633 per LBR.

Lybra rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 259,454, med ett cirkulerande utbud på 41.87M LBR. Under de senaste 24 timmarna handlades LBR mellan $ 0.00602836 (lägsta) och $ 0.00710019 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.48, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00547746.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LBR med -0.07% under den senaste timmen och -24.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lybra (LBR) Marknadsinformation

$ 259.45K
$ 259.45K

--
--

$ 604.00K
$ 604.00K

41.87M
41.87M

97,473,451.94910626
97,473,451.94910626

Det aktuella börsvärdet för Lybra är $ 259.45K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LBR är 41.87M, med ett totalt utbud på 97473451.94910626. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 604.00K.

Lybra Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00602836
$ 0.00602836
lägsta under 24-timmar
$ 0.00710019
$ 0.00710019
högsta under 24-timmar

$ 0.00602836
$ 0.00602836

$ 0.00710019
$ 0.00710019

$ 4.48
$ 4.48

$ 0.00547746
$ 0.00547746

-0.07%

-12.44%

-24.54%

-24.54%

Lybra (LBR) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Lybra till USD $ -0.000883854143508022.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Lybra till USD $ -0.0029825186.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Lybra till USD $ -0.0039794427.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Lybra till USD $ -0.020406391364150115.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000883854143508022-12.44%
30 dagar$ -0.0029825186-47.97%
60 dagar$ -0.0039794427-64.01%
90 dagar$ -0.020406391364150115-76.65%

Prisförutsägelse för Lybra

Lybra (LBR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LBR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lybra (LBR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lybra potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Lybra kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LBR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lybra Price Prediction.

Vad är Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

Folk frågar också: Andra frågor om Lybra

Hur mycket kommer 1 Lybra att vara värd år 2030?
Om Lybra skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lybra-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:15:06 (UTC+8)

Lybra (LBR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2976

$0.0025434

$0.00004403

$0.04443

$0.000000001899

$0.000006400

