Lybra Pris idag

Livepriset för Lybra (LBR) idag är $ 0.00621633, med en förändring på 12.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBR till USD är$ 0.00621633 per LBR.

Lybra rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 259,454, med ett cirkulerande utbud på 41.87M LBR. Under de senaste 24 timmarna handlades LBR mellan $ 0.00602836 (lägsta) och $ 0.00710019 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.48, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00547746.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LBR med -0.07% under den senaste timmen och -24.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lybra (LBR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 259.45K$ 259.45K $ 259.45K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 604.00K$ 604.00K $ 604.00K Cirkulationsutbud 41.87M 41.87M 41.87M Totalt utbud 97,473,451.94910626 97,473,451.94910626 97,473,451.94910626

Det aktuella börsvärdet för Lybra är $ 259.45K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LBR är 41.87M, med ett totalt utbud på 97473451.94910626. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 604.00K.