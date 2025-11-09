BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för GUANO idag är 0.00016678 USD.GUANO börsvärdet är 119,493 USD. Följ prisuppdateringar för GUANO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GUANO idag är 0.00016678 USD.GUANO börsvärdet är 119,493 USD. Följ prisuppdateringar för GUANO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GUANO

GUANO prisinformation

Vad är GUANO

GUANO officiell webbplats

GUANO tokenomics

GUANO Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

GUANO Logotyp

GUANO Pris (GUANO)

Onoterad

1 GUANO-till-USD pris i realtid:

$0.00016678
$0.00016678$0.00016678
-3.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
GUANO (GUANO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:26:45 (UTC+8)

GUANO Pris idag

Livepriset för GUANO (GUANO) idag är $ 0.00016678, med en förändring på 3.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUANO till USD är$ 0.00016678 per GUANO.

GUANO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 119,493, med ett cirkulerande utbud på 716.43M GUANO. Under de senaste 24 timmarna handlades GUANO mellan $ 0.00016632 (lägsta) och $ 0.00017414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00103775, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00014258.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUANO med -0.48% under den senaste timmen och -11.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GUANO (GUANO) Marknadsinformation

$ 119.49K
$ 119.49K$ 119.49K

--
----

$ 141.06K
$ 141.06K$ 141.06K

716.43M
716.43M 716.43M

845,737,157.1246837
845,737,157.1246837 845,737,157.1246837

Det aktuella börsvärdet för GUANO är $ 119.49K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GUANO är 716.43M, med ett totalt utbud på 845737157.1246837. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 141.06K.

GUANO Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00016632
$ 0.00016632$ 0.00016632
lägsta under 24-timmar
$ 0.00017414
$ 0.00017414$ 0.00017414
högsta under 24-timmar

$ 0.00016632
$ 0.00016632$ 0.00016632

$ 0.00017414
$ 0.00017414$ 0.00017414

$ 0.00103775
$ 0.00103775$ 0.00103775

$ 0.00014258
$ 0.00014258$ 0.00014258

-0.48%

-3.44%

-11.27%

-11.27%

GUANO (GUANO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på GUANO till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på GUANO till USD $ -0.0000418310.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på GUANO till USD $ -0.0000392529.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på GUANO till USD $ -0.0002739940590871877.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.44%
30 dagar$ -0.0000418310-25.08%
60 dagar$ -0.0000392529-23.53%
90 dagar$ -0.0002739940590871877-62.16%

Prisförutsägelse för GUANO

GUANO (GUANO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GUANO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GUANO (GUANO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GUANO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som GUANO kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GUANO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GUANO Price Prediction.

Vad är GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

GUANO (GUANO) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om GUANO

Hur mycket kommer 1 GUANO att vara värd år 2030?
Om GUANO skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GUANO-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:26:45 (UTC+8)

GUANO (GUANO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om GUANO

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2970
$0.2970$0.2970

+48.50%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1299
$0.1299$0.1299

+159.80%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0027029
$0.0027029$0.0027029

+286.12%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004455
$0.00004455$0.00004455

+126.14%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000016785
$0.0000016785$0.0000016785

+129.20%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1299
$0.1299$0.1299

+159.80%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04259
$0.04259$0.04259

+81.93%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.