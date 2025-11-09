GUANO Pris idag

Livepriset för GUANO (GUANO) idag är $ 0.00016678, med en förändring på 3.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUANO till USD är$ 0.00016678 per GUANO.

GUANO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 119,493, med ett cirkulerande utbud på 716.43M GUANO. Under de senaste 24 timmarna handlades GUANO mellan $ 0.00016632 (lägsta) och $ 0.00017414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00103775, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00014258.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUANO med -0.48% under den senaste timmen och -11.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GUANO (GUANO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 119.49K$ 119.49K $ 119.49K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 141.06K$ 141.06K $ 141.06K Cirkulationsutbud 716.43M 716.43M 716.43M Totalt utbud 845,737,157.1246837 845,737,157.1246837 845,737,157.1246837

