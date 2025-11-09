GUANO Pris (GUANO)
Livepriset för GUANO (GUANO) idag är $ 0.00016678, med en förändring på 3.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUANO till USD är$ 0.00016678 per GUANO.
GUANO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 119,493, med ett cirkulerande utbud på 716.43M GUANO. Under de senaste 24 timmarna handlades GUANO mellan $ 0.00016632 (lägsta) och $ 0.00017414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00103775, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00014258.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GUANO med -0.48% under den senaste timmen och -11.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för GUANO är $ 119.49K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GUANO är 716.43M, med ett totalt utbud på 845737157.1246837. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 141.06K.
Under dagen var prisförändringen på GUANO till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på GUANO till USD $ -0.0000418310.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på GUANO till USD $ -0.0000392529.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på GUANO till USD $ -0.0002739940590871877.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-3.44%
|30 dagar
|$ -0.0000418310
|-25.08%
|60 dagar
|$ -0.0000392529
|-23.53%
|90 dagar
|$ -0.0002739940590871877
|-62.16%
År 2040 skulle priset på GUANO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.
At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.
The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.
Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.
But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.
In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.