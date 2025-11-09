GTETH Pris idag

Livepriset för GTETH (GTETH) idag är $ 3,383.42, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GTETH till USD är$ 3,383.42 per GTETH.

GTETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 520,703,090, med ett cirkulerande utbud på 153.82K GTETH. Under de senaste 24 timmarna handlades GTETH mellan $ 3,364.88 (lägsta) och $ 3,475.88 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,751.71, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,083.74.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GTETH med -0.48% under den senaste timmen och -12.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GTETH (GTETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 520.70M$ 520.70M $ 520.70M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 520.70M$ 520.70M $ 520.70M Cirkulationsutbud 153.82K 153.82K 153.82K Totalt utbud 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Det aktuella börsvärdet för GTETH är $ 520.70M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GTETH är 153.82K, med ett totalt utbud på 153820.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 520.70M.