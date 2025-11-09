Froggy Pris idag

Livepriset för Froggy (FROG) idag är --, med en förändring på 5.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FROG till USD är-- per FROG.

Froggy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 108,907, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FROG. Under de senaste 24 timmarna handlades FROG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FROG med -0.45% under den senaste timmen och -12.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Froggy (FROG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 108.91K$ 108.91K $ 108.91K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 108.91K$ 108.91K $ 108.91K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

