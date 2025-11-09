BYUSD Pris idag

Livepriset för BYUSD (BYUSD) idag är $ 0.999328, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BYUSD till USD är$ 0.999328 per BYUSD.

BYUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,555,216, med ett cirkulerande utbud på 10.56M BYUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades BYUSD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.5, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.502942.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BYUSD med -- under den senaste timmen och -0.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BYUSD (BYUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Cirkulationsutbud 10.56M 10.56M 10.56M Totalt utbud 10,562,311.210545 10,562,311.210545 10,562,311.210545

