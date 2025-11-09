BLOXWAP Pris idag

Livepriset för BLOXWAP (BLOXWAP) idag är $ 0.00113741, med en förändring på 7.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLOXWAP till USD är$ 0.00113741 per BLOXWAP.

BLOXWAP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,137,366, med ett cirkulerande utbud på 999.94M BLOXWAP. Under de senaste 24 timmarna handlades BLOXWAP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00120714 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00230684, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLOXWAP med -0.90% under den senaste timmen och -14.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BLOXWAP (BLOXWAP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,937,064.405382 999,937,064.405382 999,937,064.405382

