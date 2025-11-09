BirbStrategy Pris idag

Livepriset för BirbStrategy (BIRBSTR) idag är $ 0.00125904, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BIRBSTR till USD är$ 0.00125904 per BIRBSTR.

BirbStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,191,151, med ett cirkulerande utbud på 945.86M BIRBSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades BIRBSTR mellan $ 0.00125597 (lägsta) och $ 0.00129835 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01847473, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BIRBSTR med -1.02% under den senaste timmen och -21.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BirbStrategy (BIRBSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Cirkulationsutbud 945.86M 945.86M 945.86M Totalt utbud 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

Det aktuella börsvärdet för BirbStrategy är $ 1.19M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BIRBSTR är 945.86M, med ett totalt utbud på 945860438.2178327. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.19M.