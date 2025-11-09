ArchAI Pris idag

Livepriset för ArchAI (ARCHAI) idag är $ 0.00293457, med en förändring på 1.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARCHAI till USD är$ 0.00293457 per ARCHAI.

ArchAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,195,515, med ett cirkulerande utbud på 407.39M ARCHAI. Under de senaste 24 timmarna handlades ARCHAI mellan $ 0.00279063 (lägsta) och $ 0.00297932 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00836712, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00271399.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARCHAI med -0.00% under den senaste timmen och -5.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ArchAI (ARCHAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Cirkulationsutbud 407.39M 407.39M 407.39M Totalt utbud 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

