Livepriset för Tradoor idag är 2.1232 USD.TRADOOR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TRADOOR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$2.1232
+1.91%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:52:19 (UTC+8)

Tradoor Pris idag

Livepriset för Tradoor (TRADOOR) idag är $ 2.1232, med en förändring på 1.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRADOOR till USD är$ 2.1232 per TRADOOR.

Tradoor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TRADOOR. Under de senaste 24 timmarna handlades TRADOOR mellan $ 2.015 (lägsta) och $ 2.1673 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRADOOR med -0.09% under den senaste timmen och -11.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.70K.

Tradoor (TRADOOR) Marknadsinformation

$ 57.70K
$ 127.39M
60,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Tradoor är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.70K. Det cirkulerande utbudet av TRADOOR är --, med ett totalt utbud på 60000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 127.39M.

Tradoor Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 2.015
lägsta under 24-timmar
$ 2.1673
högsta under 24-timmar

-0.09%

+1.91%

-11.10%

-11.10%

Tradoor (TRADOOR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Tradoor idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.039793+1.91%
30 dagar$ -2.6109-55.16%
60 dagar$ +0.0071+0.33%
90 dagar$ +2.0232+2,023.20%
Tradoor Prisförändring idag

Idag registrerade TRADOOR en förändring med $ +0.039793 (+1.91%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Tradoor 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -2.6109 (-55.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Tradoor 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TRADOOR med $ +0.0071(+0.33%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Tradoor 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +2.0232 (+2,023.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Tradoor (TRADOOR)?

Kolla in sidan Tradoor Prishistorik nu.

AI-analys för Tradoor

AI-drivna insikter som analyserar Tradoor senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Tradoors priser?

Several key factors influence Tradoor (TRADOOR) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TRADOOR pricing.

Platform Adoption: User growth and trading volume on the Tradoor platform directly affect token demand.

Utility & Features: New platform features, staking rewards, and token utility expansion drive value.

Supply Dynamics: Token burns, staking mechanisms, and circulating supply changes influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost credibility and adoption.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other DeFi and trading platforms impacts market position.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Engagement: Active community participation and social media presence influence perception.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Varför vill folk veta Tradoors pris idag?

People want to know Tradoor (TRADOOR) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. Trend analysis - Daily prices reveal market momentum and patterns

Real-time pricing is essential for active crypto trading and investment planning.

Prisförutsägelse för Tradoor

Tradoor (TRADOOR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TRADOOR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Tradoor (TRADOOR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Tradoor potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Tradoor kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TRADOOR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Tradoor Price Prediction.

Om Tradoor

TRADOOR is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on a decentralized platform. It operates on a blockchain technology that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. The primary purpose of TRADOOR is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, where new tokens are generated as a reward for participants who contribute to the network's security and operation. TRADOOR's ecosystem is designed to be open and inclusive, promoting transparency and trust among its users.

Hur man köper och investerar Tradoor

Är du redo att komma igång med Tradoor? Att köpa TRADOOR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Tradoor. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Tradoor (TRADOOR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Tradoor krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Tradoor (TRADOOR) Guide

Vad kan du göra med Tradoor

Genom att äga Tradoor kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Tradoor (TRADOOR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor Resurs

För en mer djupgående förståelse av Tradoor kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Tradoor webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Tradoor

Hur mycket kommer 1 Tradoor att vara värd år 2030?
Om Tradoor skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Tradoor-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:52:19 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

