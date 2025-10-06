Tradoor Pris idag

Livepriset för Tradoor (TRADOOR) idag är $ 2.1232, med en förändring på 1.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRADOOR till USD är$ 2.1232 per TRADOOR.

Tradoor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TRADOOR. Under de senaste 24 timmarna handlades TRADOOR mellan $ 2.015 (lägsta) och $ 2.1673 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRADOOR med -0.09% under den senaste timmen och -11.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.70K.

Tradoor (TRADOOR) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 57.70K$ 57.70K $ 57.70K Marknadsvärde efter full utspädning $ 127.39M$ 127.39M $ 127.39M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Tradoor är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.70K. Det cirkulerande utbudet av TRADOOR är --, med ett totalt utbud på 60000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 127.39M.