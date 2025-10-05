Livepriset för Peezy idag är 0.00000202 USD. Följ kursuppdateringar för PEEZY-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska PEEZY prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Peezy idag är 0.00000202 USD. Följ kursuppdateringar för PEEZY-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska PEEZY prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Peezy-kurs(PEEZY)

$0.00000202
-0.93%1D
USD
Peezy (PEEZY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:41:41 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000001978
lägsta under 24-timmar
$ 0.000002096
högsta under 24-timmar

$ 0.000001978
$ 0.000002096
$ 0.000017366930284222
$ 0.000000008008476234
-0.05%

-0.92%

-4.77%

-4.77%

Peezy (PEEZY) priset i realtid är $ 0.00000202. Under de senaste 24 timmarna har PEEZY handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.000001978 och en högsta nivå på $ 0.000002096, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. PEEZYs högsta pris genom tiderna är $ 0.000017366930284222, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.000000008008476234.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har PEEZY förändrats med -0.05% under den senaste timmen, -0.92% under 24 timmar och -4.77% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Peezy (PEEZY) Marknadsinformation

No.2464

$ 617.41K
$ 99.89K
$ 849.79K
305.65B
420,690,000,000
359,709,061,786
72.65%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Peezy är $ 617.41K, med en 24h-handelsvolym på $ 99.89K. Det cirkulerande utbudet av PEEZY är 305.65B, med ett totalt utbud på 359709061786. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 849.79K.

Peezy (PEEZY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Peezy idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000001896-0.92%
30 dagar$ -0.000000863-29.94%
60 dagar$ -0.000002915-59.07%
90 dagar$ -0.0000033-62.04%
Peezy Prisförändring idag

Idag registrerade PEEZY en förändring med $ -0.00000001896 (-0.92%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Peezy 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000863 (-29.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Peezy 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PEEZY med $ -0.000002915(-59.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Peezy 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000033 (-62.04%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Peezy (PEEZY)?

Kolla in sidan Peezy Prishistorik nu.

Vad är Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina Peezy investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera PEEZY tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
Våra omfattande resurser är utformade för att göra din Peezy köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din Peezy köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

Peezy Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Peezy (PEEZY) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Peezy (PEEZY) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Peezy.

Kontrollera Peezy prisprognosen nu!

Peezy (PEEZY) Tokenomics

Förståelsen för Peezy(PEEZY):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om PEEZY-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper Peezy (PEEZY)

Letar du efter hur man köper Peezy? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa Peezy på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

PEEZY till lokala valutor

Peezy Resurs

För en mer djupgående förståelse av Peezy kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Peezy webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Peezy

Hur mycket är Peezy (PEEZY) värd idag?
Livepriset för PEEZY i USD är 0.00000202 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella PEEZY-till-USD-priset?
Det aktuella priset för PEEZY till USD är $ 0.00000202. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Peezy?
Börsvärdet för PEEZY är $ 617.41K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av PEEZY?
Det cirkulerande utbudet av PEEZY är 305.65B USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för PEEZY?
PEEZY uppnådde ett ATH-pris på 0.000017366930284222 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för PEEZY
PEEZY såg ett lägstapris på 0.000000008008476234 USD.
Vad är handelsvolymen för PEEZY?
Live 24-timmars handelsvolym för PEEZY är $ 99.89K USD.
Kommer PEEZY att gå högre i år?
PEEZY kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in PEEZY prisprognosen för en mer djupgående analys.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

