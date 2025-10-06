BörsDEX+
Livepriset för Maiga.ai idag är 0.02312 USD.MAIGA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MAIGA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Maiga.ai (MAIGA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:31:08 (UTC+8)

Maiga.ai Pris idag

Livepriset för Maiga.ai (MAIGA) idag är $ 0.02312, med en förändring på 8.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAIGA till USD är$ 0.02312 per MAIGA.

Maiga.ai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MAIGA. Under de senaste 24 timmarna handlades MAIGA mellan $ 0.01955 (lägsta) och $ 0.028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAIGA med +0.52% under den senaste timmen och -17.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 73.66K.

Maiga.ai (MAIGA) Marknadsinformation

$ 73.66K
$ 73.66K$ 73.66K

$ 23.12M
$ 23.12M$ 23.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Maiga.ai är --, med en 24h-handelsvolym på $ 73.66K. Det cirkulerande utbudet av MAIGA är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.12M.

Maiga.ai Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.52%

-8.55%

-17.43%

-17.43%

Maiga.ai (MAIGA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Maiga.ai idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0021597-8.55%
30 dagar$ -0.08037-77.66%
60 dagar$ +0.00312+15.60%
90 dagar$ +0.00312+15.60%
Maiga.ai Prisförändring idag

Idag registrerade MAIGA en förändring med $ -0.0021597 (-8.55%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Maiga.ai 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.08037 (-77.66%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Maiga.ai 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MAIGA med $ +0.00312(+15.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Maiga.ai 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00312 (+15.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Maiga.ai (MAIGA)?

Kolla in sidan Maiga.ai Prishistorik nu.

AI-analys för Maiga.ai

AI-drivna insikter som analyserar Maiga.ai senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Maiga.ais priser?

Several key factors influence MAIGA token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MAIGA's value.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and related crypto projects affect pricing.

Platform Adoption: User growth, partnerships, and real-world utility of Maiga.ai services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts influence holding incentives.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.

Competition: Performance of rival AI crypto projects affects relative positioning.

Regulatory News: AI and crypto regulations can create volatility.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Tokenomics: Supply mechanisms, burn events, and distribution schedules affect scarcity.

Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions impact risk appetite for crypto investments.

Varför vill folk veta Maiga.ais pris idag?

People want to know MAIGA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, investment analysis, and staying updated on price volatility. Traders need real-time data to capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Maiga.ai

Maiga.ai (MAIGA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MAIGA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Maiga.ai (MAIGA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Maiga.ai potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Maiga.ai kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MAIGA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Maiga.ai Price Prediction.

Om Maiga.ai

MAIGA is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. MAIGA's supply model is capped, meaning there is a finite amount of the asset that can ever be in circulation. Typical uses of MAIGA include online transactions, remittances, and as a store of value. It is part of a broader ecosystem of digital assets that are transforming the way we think about money and finance.

Hur man köper och investerar Maiga.ai

Är du redo att komma igång med Maiga.ai? Att köpa MAIGA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Maiga.ai. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Maiga.ai (MAIGA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Maiga.ai krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Maiga.ai (MAIGA) Guide

Vad kan du göra med Maiga.ai

Genom att äga Maiga.ai kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Maiga.ai (MAIGA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Maiga.ai (MAIGA)

Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.

Maiga.ai Resurs

För en mer djupgående förståelse av Maiga.ai kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Maiga.ai webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Maiga.ai

Hur mycket kommer 1 Maiga.ai att vara värd år 2030?
Om Maiga.ai skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Maiga.ai-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:31:08 (UTC+8)

Maiga.ai (MAIGA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Maiga.ai

MAIGA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MAIGA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MAIGA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Maiga.ai (MAIGA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Maiga.ai-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MAIGA/USDT
$0.0231
$0.0231$0.0231
-8.69%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

