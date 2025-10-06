Maiga.ai Pris idag

Livepriset för Maiga.ai (MAIGA) idag är $ 0.02312, med en förändring på 8.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAIGA till USD är$ 0.02312 per MAIGA.

Maiga.ai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MAIGA. Under de senaste 24 timmarna handlades MAIGA mellan $ 0.01955 (lägsta) och $ 0.028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAIGA med +0.52% under den senaste timmen och -17.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 73.66K.

Maiga.ai (MAIGA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.12M$ 23.12M $ 23.12M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

