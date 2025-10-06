Lucidai Pris idag

Livepriset för Lucidai (LUCI) idag är $ 0.000011, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUCI till USD är$ 0.000011 per LUCI.

Lucidai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUCI. Under de senaste 24 timmarna handlades LUCI mellan $ 0.000008 (lägsta) och $ 0.000015 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUCI med 0.00% under den senaste timmen och -21.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.33K.

Lucidai (LUCI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 2.33K$ 2.33K $ 2.33K Marknadsvärde efter full utspädning $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

