Livepriset för Lucidai idag är 0.000011 USD.LUCI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUCI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lucidai idag är 0.000011 USD.LUCI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUCI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Lucidai Logotyp

Lucidai-kurs(LUCI)

1 LUCI-till-USD pris i realtid:

$0.000011
$0.000011$0.000011
0.00%1D
USD
Lucidai (LUCI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:30:20 (UTC+8)

Lucidai Pris idag

Livepriset för Lucidai (LUCI) idag är $ 0.000011, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUCI till USD är$ 0.000011 per LUCI.

Lucidai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUCI. Under de senaste 24 timmarna handlades LUCI mellan $ 0.000008 (lägsta) och $ 0.000015 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUCI med 0.00% under den senaste timmen och -21.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.33K.

Lucidai (LUCI) Marknadsinformation

--
----

$ 2.33K
$ 2.33K$ 2.33K

$ 110.00K
$ 110.00K$ 110.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Det aktuella börsvärdet för Lucidai är --, med en 24h-handelsvolym på $ 2.33K. Det cirkulerande utbudet av LUCI är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 110.00K.

Lucidai Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000008
$ 0.000008$ 0.000008
lägsta under 24-timmar
$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015
högsta under 24-timmar

$ 0.000008
$ 0.000008$ 0.000008

$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-21.43%

-21.43%

Lucidai (LUCI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Lucidai idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.000009-45.00%
60 dagar$ -0.000656-98.36%
90 dagar$ -0.000989-98.90%
Lucidai Prisförändring idag

Idag registrerade LUCI en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Lucidai 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000009 (-45.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Lucidai 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LUCI med $ -0.000656(-98.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Lucidai 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000989 (-98.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lucidai (LUCI)?

Kolla in sidan Lucidai Prishistorik nu.

AI-analys för Lucidai

AI-drivna insikter som analyserar Lucidai senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lucidais priser?

Lucidai (LUCI) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact LUCI pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, AI improvements, and feature releases can drive price changes.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and AI projects affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create volatility.

Community Growth: User adoption, social media presence, and developer activity drive long-term value.

Varför vill folk veta Lucidais pris idag?

People want to know Lucidai (LUCI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their trades effectively in the fast-moving crypto market.

Prisförutsägelse för Lucidai

Lucidai (LUCI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LUCI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lucidai (LUCI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lucidai potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Lucidai kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LUCI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lucidai Price Prediction.

Om Lucidai

LUCI is a cryptocurrency that powers the Luci platform, a decentralized ecosystem designed to facilitate the creation, sharing, and monetization of digital content. With LUCI, users can participate in the platform's governance, reward content creators, and access premium features. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and efficiency in transactions. Its issuance model is designed to maintain a balanced ecosystem by distributing a portion of the newly minted coins to stakers and content creators. LUCI's primary use is within the Luci platform itself, but it also plays a role in the broader digital content and decentralized finance (DeFi) sectors.

Hur man köper och investerar Lucidai

Är du redo att komma igång med Lucidai? Att köpa LUCI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lucidai. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lucidai (LUCI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lucidai krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Lucidai (LUCI) Guide

Vad kan du göra med Lucidai

Genom att äga Lucidai kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Lucidai (LUCI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Lucidai (LUCI)

Lucidai was born to bridge human emotion and decentralized technology. By interpreting the most personal expressions of the subconscious — dreams — and connecting them to curated crypto opportunities, Lucidai creates a new, emotional on-ramp into Web3.

Lucidai Resurs

För en mer djupgående förståelse av Lucidai kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Lucidai webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Lucidai

Hur mycket kommer 1 Lucidai att vara värd år 2030?
Om Lucidai skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lucidai-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:30:20 (UTC+8)

Lucidai (LUCI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Lucidai

LUCI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LUCI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LUCI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Lucidai (LUCI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Lucidai-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LUCI/USDT
$0.000011
$0.000011$0.000011
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

