Livepriset för Bucky idag är 0.01024 USD.BUCKY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BUCKY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Bucky (BUCKY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:31 (UTC+8)

Bucky Pris idag

Livepriset för Bucky (BUCKY) idag är $ 0.01024, med en förändring på 6.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUCKY till USD är$ 0.01024 per BUCKY.

Bucky rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BUCKY. Under de senaste 24 timmarna handlades BUCKY mellan $ 0.00913 (lägsta) och $ 0.01291 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUCKY med +6.88% under den senaste timmen och -49.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.00K.

Bucky (BUCKY) Marknadsinformation

--
----

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Det aktuella börsvärdet för Bucky är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.00K. Det cirkulerande utbudet av BUCKY är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Bucky Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00913
$ 0.00913$ 0.00913
lägsta under 24-timmar
$ 0.01291
$ 0.01291$ 0.01291
högsta under 24-timmar

$ 0.00913
$ 0.00913$ 0.00913

$ 0.01291
$ 0.01291$ 0.01291

--
----

--
----

+6.88%

+6.77%

-49.26%

-49.26%

Bucky (BUCKY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Bucky idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0006493+6.77%
30 dagar$ -0.00419-29.04%
60 dagar$ -0.01055-50.75%
90 dagar$ -0.00931-47.63%
Bucky Prisförändring idag

Idag registrerade BUCKY en förändring med $ +0.0006493 (+6.77%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Bucky 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00419 (-29.04%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Bucky 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BUCKY med $ -0.01055(-50.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Bucky 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00931 (-47.63%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bucky (BUCKY)?

Kolla in sidan Bucky Prishistorik nu.

AI-analys för Bucky

AI-drivna insikter som analyserar Bucky senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Buckys priser?

BUCKY token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BUCKY's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases influence investor interest.

Social Media & Community: Online discussions, influencer opinions, and community engagement impact perception.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Varför vill folk veta Buckys pris idag?

People want to know Bucky (BUCKY) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment performance in real-time.

Prisförutsägelse för Bucky

Bucky (BUCKY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BUCKY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bucky (BUCKY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Bucky potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Bucky kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BUCKY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bucky Price Prediction.

Om Bucky

BUCKY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of BUCKY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transfer value across the network quickly and efficiently. It also plays a significant role in the network's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of BUCKY is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and stability. BUCKY's typical uses include peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, making it an integral part of the broader digital economy.

Hur man köper och investerar Bucky

Är du redo att komma igång med Bucky? Att köpa BUCKY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bucky. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bucky (BUCKY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Bucky krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Bucky (BUCKY) Guide

Vad kan du göra med Bucky

Genom att äga Bucky kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Bucky (BUCKY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Bucky (BUCKY)

Med ursprung i den gröna, grovt tecknade karaktären "Bucky" som dök upp på 4chans /v/-forum i mars 2019 – en variant av Pepe i MS Paint-stil – har Bucky sedan dess utvecklats till en memecoin inom Solana-ekosystemet.

Bucky Resurs

För en mer djupgående förståelse av Bucky kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Bucky

Hur mycket kommer 1 Bucky att vara värd år 2030?
Om Bucky skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bucky-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:31 (UTC+8)

Utforska mer om Bucky

BUCKY USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BUCKY med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BUCKY med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Bucky (BUCKY) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Bucky-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BUCKY/USDT
$0.01024
$0.01024$0.01024
+6.88%
0.00% (USDT)

Friskrivning

