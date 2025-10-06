Bucky Pris idag

Livepriset för Bucky (BUCKY) idag är $ 0.01024, med en förändring på 6.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUCKY till USD är$ 0.01024 per BUCKY.

Bucky rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BUCKY. Under de senaste 24 timmarna handlades BUCKY mellan $ 0.00913 (lägsta) och $ 0.01291 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUCKY med +6.88% under den senaste timmen och -49.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.00K.

Bucky (BUCKY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 57.00K$ 57.00K $ 57.00K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Bucky är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.00K. Det cirkulerande utbudet av BUCKY är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.