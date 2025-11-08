Današnja cena Niuma

Današnja cena kriptovalute Niuma (NIUMA) v živo je --, s spremembo 18.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NIUMA v USD je -- na NIUMA.

Kriptovaluta Niuma je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 291,790, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 975.24M NIUMA. V zadnjih 24 urah se je NIUMA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00160265, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NIUMA premaknil -0.47% v zadnji uri in +310.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Niuma (NIUMA)

Tržna kapitalizacija $ 291.79K$ 291.79K $ 291.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 291.79K$ 291.79K $ 291.79K Zaloga v obtoku 975.24M 975.24M 975.24M Skupna ponudba 973,244,751.4777322 973,244,751.4777322 973,244,751.4777322

