Današnja cena kriptovalute Lol Guy v živo je 0.00013966 USD. Tržna kapitalizacija LOL je 139,378 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lol Guy v živo je 0.00013966 USD. Tržna kapitalizacija LOL je 139,378 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LOL

Informacije o ceni LOL

Kaj je LOL

Uradna spletna stran LOL

Tokenomika LOL

Napoved cen LOL

Lol Guy Logotip

Lol Guy Cena (LOL)

Nerazporejeno

Cena 1 LOL v USD v živo:

$0.00013966
-5.40%1D
mexc
USD
Lol Guy (LOL) Live Price Chart
Današnja cena Lol Guy

Današnja cena kriptovalute Lol Guy (LOL) v živo je $ 0.00013966, s spremembo 5.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOL v USD je $ 0.00013966 na LOL.

Kriptovaluta Lol Guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 139,378, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.01M LOL. V zadnjih 24 urah se je LOL trgovalo med $ 0.0001389 (najnižje) in $ 0.00016982 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00113496, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006558.

V kratkoročni uspešnosti se je LOL premaknil -4.94% v zadnji uri in -7.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lol Guy (LOL)

$ 139.38K
--
$ 139.38K
998.01M
998,007,681.728622
Trenutna tržna kapitalizacija Lol Guy je $ 139.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LOL je 998.01M, skupna ponudba pa znaša 998007681.728622. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 139.38K.

Zgodovina cene Lol Guy, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0001389
24H Nizka
$ 0.00016982
24H Visoka

$ 0.0001389
$ 0.00016982
$ 0.00113496
$ 0.00006558
-4.94%

-5.36%

-7.46%

-7.46%

Zgodovina cen Lol Guy (LOL) v USD

Danes je bila sprememba cene Lol Guy v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Lol Guy v USD $ -0.0000254365.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Lol Guy v USD $ -0.0000909904.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Lol Guy v USD $ -0.0000358176971688144.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-5.36%
30 dni$ -0.0000254365-18.21%
60 dni$ -0.0000909904-65.15%
90 dni$ -0.0000358176971688144-20.41%

Napoved cene za kriptovaluto Lol Guy

Napoved cene Lol Guy (LOL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LOL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lol Guy (LOL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lol Guy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lol Guy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LOL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lol Guy.

Kaj je Lol Guy (LOL)

The LOL Guy, a rage comic character, was created in MS Paint and posted on 4chan’s /b/ board on June 14, 2010, in a thread declaring it a meme. It gained early viral traction on Reddit’s r/f7u12 subreddit, receiving over 155 upvotes on June 18, 2010. In 2024, the $LOL meme coin, inspired by LOL Guy, was first LOL Guy launched on the Solana blockchain through PumpFun. Now the $LOL community is forming and growing around this coin.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Lol Guy (LOL)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lol Guy

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lol Guy?
Če bi kriptovaluta Lol Guy rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lol Guy.
Pomembne panožne novosti Lol Guy (LOL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Lol Guy

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.