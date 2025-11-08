Današnja cena Lol Guy

Današnja cena kriptovalute Lol Guy (LOL) v živo je $ 0.00013966, s spremembo 5.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOL v USD je $ 0.00013966 na LOL.

Kriptovaluta Lol Guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 139,378, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.01M LOL. V zadnjih 24 urah se je LOL trgovalo med $ 0.0001389 (najnižje) in $ 0.00016982 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00113496, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006558.

V kratkoročni uspešnosti se je LOL premaknil -4.94% v zadnji uri in -7.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lol Guy (LOL)

