Današnja cena LEO Token

Današnja cena kriptovalute LEO Token (LEO) v živo je $ 9.2, s spremembo 0.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LEO v USD je $ 9.2 na LEO.

Kriptovaluta LEO Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,489,003,632, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 922.29M LEO. V zadnjih 24 urah se je LEO trgovalo med $ 8.64 (najnižje) in $ 9.32 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 10.14, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.799859.

V kratkoročni uspešnosti se je LEO premaknil -0.00% v zadnji uri in -3.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LEO Token (LEO)

Tržna kapitalizacija $ 8.49B$ 8.49B $ 8.49B Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.07B$ 9.07B $ 9.07B Zaloga v obtoku 922.29M 922.29M 922.29M Skupna ponudba 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

Trenutna tržna kapitalizacija LEO Token je $ 8.49B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LEO je 922.29M, skupna ponudba pa znaša 985239504.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.07B.