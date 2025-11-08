Današnja cena GIGAETH

Današnja cena kriptovalute GIGAETH (GETH) v živo je $ 3,460.15, s spremembo 5.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GETH v USD je $ 3,460.15 na GETH.

Kriptovaluta GIGAETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,748,871, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.11K GETH. V zadnjih 24 urah se je GETH trgovalo med $ 3,202.81 (najnižje) in $ 3,480.27 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,864.9, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2,597.03.

V kratkoročni uspešnosti se je GETH premaknil +0.71% v zadnji uri in -10.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GIGAETH (GETH)

Tržna kapitalizacija $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M Zaloga v obtoku 3.11K 3.11K 3.11K Skupna ponudba 3,106.64272216091 3,106.64272216091 3,106.64272216091

