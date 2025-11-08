Današnja cena Domi

Današnja cena kriptovalute Domi (DOMI) v živo je $ 0.00308251, s spremembo 7.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOMI v USD je $ 0.00308251 na DOMI.

Kriptovaluta Domi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,417,956, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 460.00M DOMI. V zadnjih 24 urah se je DOMI trgovalo med $ 0.00266566 (najnižje) in $ 0.00315248 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.407925, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00258025.

V kratkoročni uspešnosti se je DOMI premaknil +0.08% v zadnji uri in -10.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Domi (DOMI)

Tržna kapitalizacija $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Zaloga v obtoku 460.00M 460.00M 460.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

