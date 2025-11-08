Današnja cena BetterTherapy

Današnja cena kriptovalute BetterTherapy (SN102) v živo je $ 0.585931, s spremembo 4.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN102 v USD je $ 0.585931 na SN102.

Kriptovaluta BetterTherapy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 849,336, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.44M SN102. V zadnjih 24 urah se je SN102 trgovalo med $ 0.547724 (najnižje) in $ 0.643784 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.952224, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.308385.

V kratkoročni uspešnosti se je SN102 premaknil -0.41% v zadnji uri in -31.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BetterTherapy (SN102)

Trenutna tržna kapitalizacija BetterTherapy je $ 849.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN102 je 1.44M, skupna ponudba pa znaša 1444949.405323094. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 849.34K.